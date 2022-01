■Moteur Anvil.■PS5/XSX résolution dynamique 1440p~2160p (souvent en ~1800p).■XSS résolution dynamique 936p~1440p.■Les versions PS5/XSX identiques visuellement.■Les versions XB1 X et XSX sont identiques à certains endroits (jeu cross gen oblige).■Les effets alpha et la résolution des ombres sont moindres sur XSS.■Pas mal de textures en low res.■Pas de motion blur.■Mode High Framerate seulement sur PS5/XSX mais avec une résolution qui peut chuter à 1080p.■60fps quasi verrouillés sur les trois versions.■Stuttering occasionnel sur XSX/S.

posted the 01/19/2022 at 05:27 PM by leonr4