Pokémon Legends a leaké dans le commerce, et il n'a pas fallu attendre pour voir des éléments du jeu apparaître sur Internet, dont vidéos gameplay et bien évidemment les nouvelles créatures.- Voyage temporel confirmé, le protagoniste (qui semble être le protagoniste de Diamant/Perle) vient du futur et se retrouve à Hisui.- Le joueur peut subir des débats de chute en tombant d'assez haut.- Les Pokémon n'évoluent plus par niveau : arrivé à un certain stade, une option pour faire évolution un Pokémon apparaît.- Un total de 242 Pokémon actuellement dans le jeu.La confirmation : Nintendo / Pokémon Company est en train de striker le contenu qui leak sur Twitter (et possiblement YouTube si la vidéo ci-dessus n'est plus disponible, étonnant que c'est encore en ligne). En tout cas, je continuerais de mettre à jour cet article si on a de nouveaux éléments.En attendant, voici les nouveaux Pokémon (dont une évolution pour Ursaring et Qilfish) et les formes d'anciens Pokémon qui n'ont pas encore été présentés :