(le jeu est en Japonais et Anglais, uniquement).L’éditeur Spike Chunsoft vient d’annoncer que Danganronpa : Trigger Happy Havoc Anniversary Edition était désormais disponible sur Xbox One et PC via le Microsoft Store ainsi que sur Xbox Game Pass pour Console et PC. Cette version anniversaire de Danganronpa a d’abord été lancée sur iOS et Android en 2020 avant d’arriver sur Nintendo Switch fin 2021 pour célébrer les 10 ans de la licence.Cette édition anniversaire comprend une galerie qui vous donne accès à des illustrations d’événements, des scènes inédites et un art book décrivant les différents personnages.