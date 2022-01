Super Mario Kart

Mario Kart 64

Mario Kart: Super Circuit

Mario Kart: Double Dash!!

Mario Kart Arcade GP

Mario Kart DS

Mario Kart Arcade GP 2

Mario Kart Wii

Mario Kart 7

Mario Kart Arcade GP DX

Mario Kart 8

Mario Kart 8 Deluxe

Mario Kart Arcade GP VR

Mario Kart Tour

Mario Kart Live: Home Circuit

Mario Kart est trending via les rumeurs (de sources plutôt fiables) d'un développement actif sur "Mario Kart 9" qui pourrait ainsi être teasé ou même révélé cette année, profitons-en pour revoir les différents opus de la série qui compte aujourd'hui 15 opus, pas forcément de la série principale d'ailleurs.(je ne crois que ce que je vois, donc on verra pour Mario Kart 9)Au prototype Nintendo ne savait pas encore quoi même niveau univers, avant de choisir Mario pour ce qui deviendra une référence du genre "party-racing" dont Crash Bandicoot, Konami ou même Gardfield s'en inspireront.Un opus qui concentra des circuits inédits avec tous les circuits de Super Mario Kart.Le seul opus où le gameplay se base avec 2 personnages par kart.Le jeu sur arcade voit l'arrivée de PAC-MAN comme premier guest non-Mario, bien avant ROB sur l'opus suivant ci-dessous. Les circuits sont d'ailleurs plus des rally que des boucles.L'opus où Nintendo avait créé un tout nouveau logo plus "formule-1", et c'est aussi le premier opus compatible online pour le multijoueur.Portage de l'opus Wii U en version définitive qui est aussi l'opus de tous les records.Le premier jeu Nintendo jouable en VR avec le HTC Vive.Mario Kart sur mobile, mais avec les micro-transaction qui vont avec...Déconseillé de jouer en extérieur...15 jeux depuis 1992... Quel est ou sont vos Mario Kart préférés ? Avez-vous pu déjà joué aux opus sur arcade ? Et qu'espérez-vous pour Mario Kart 9 ?