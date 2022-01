- Le développement de la suite de Jedi Fallen Order a commencé pratiquement après la sortie du premier jeu.- EA prévoit de présenter des images à la Star Wars Celebration (si elle a toujours lieu) en mai.- Le nom "Fallen Order" ne sera plus utilisé.- Il comprendra des personnages de son prédécesseur, dont certains auront un rôle plus important, ainsi que des personnages Star Wars existants qui n'étaient pas présents dans le premier volet.- Knights of the Old Republic Remake devrait sortir en 2023.- LEGO Star Wars : The Skywalker Saga sortira entre avril et mai.