En ce qui concerne le NFT, nous aimerions tenter diverses expériences et nous avons déjà entamé de nombreuses études et réflexions, mais rien n'est décidé pour l'instant concernant le P2E [Play-to-Earn]. De nombreuses annonces ont déjà été faites à ce sujet, y compris à l'étranger, mais certains utilisateurs réagissent négativement à ce stade.



Nous devons évaluer soigneusement de nombreux éléments, comme la manière dont nous pouvons atténuer les éléments négatifs, la mesure dans laquelle nous pouvons introduire ce système dans le cadre de la réglementation japonaise, ce qui sera accepté et ce qui ne le sera pas par les utilisateurs. Nous y réfléchirons ensuite si cela va dans le sens de notre mission "Créer en permanence, captiver à jamais", mais si cela est perçu comme un simple moyen de gagner de l'argent, j'aimerais prendre la décision de ne pas poursuivre.

Comme par hasard, au lendemain de l'annonce de Konami de vendre des goodies NFTSega déclare aujourd'hui considérer faire marche arrière sur la vente de goodies numérique NFT. Enfin, cela pas avant d'avoir trouvé une solution pour apaiser la majorité des fans au préalable...L'an dernier l'éditeur de Sonic le Hérisson annonçait un projet de vente de bien digitaux de diverses IP Sega sous forme de NFT avec la plateforme Double Jump.Tokyo. J'ignore comment se porte les affaires depuis, mais cette déclaration vient jeter un peu plus d'huile sur le feu de l'actualité.Pour éviter un énième article sur les NFT, je vais l'inclure ici : De son coté, l'enseigne américaine de vente de jeu vidéo GameStop a annoncé vouloir créer sa propre plateforme NFT et serait déjà en pourparler avec des compagnies spécialisées en crypto-monnaies...