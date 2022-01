ABVideo sortira un coffret integrale des films Dragon Ball, Dragon Ball Z et Dragon Ball GT en Blu-RayEn gros :Dragon Ball: - 3 Films:01. La Légende De Shenron (1986)02. Le Château du démon (1987)03. L'aventure mystique (1988 )Dragon Ball Z - 14 OAV :01. À la poursuite de Garlic02. Le robot des glaces03. Le combat fratricide04. La menace de Namec05. La revanche de Cooler06. 100 000 Guerriers de Métal07. L'histoire de Trunks08. L'offensive des cyborgs09. Broly le super guerrier10. Les mercenaires de l'espace11. Rivaux dangereux12. Attaque super warrior13. Fusion14. L'attaque du dragonDragon Ball : L'armée du Ruban RougeDragon Ball GT : L'héritage du hérosLe visuel devrait etre devoilé le 11 Janvier.Le coffret est precommandable sur Amazon pour 60 euros et devrait sortir le 30 Mars.

posted the 01/06/2022 at 01:06 PM by guiguif