Hideo Kojima est apparu dans l'émission spéciale de NHK Radio "Wonderful World of Game Music" et a donné quelques détails sur ce sur quoi il travaille !- Il a également dit que KP allait faire un anime !L'émission radiophonique spéciale présente de nombreuses versions au piano de musiques classiques de jeux vidéo, tout en discutant de leur composition !Kojima a également déclaré qu'il voulait créer un "Piano Man" dans l'un de ses jeux mais qu'il n'avait pas encore trouvé l'occasion de mettre le personnage dans un jeu !De plus, son studio de production de Los Angeles produit des séries, des films et des anime !