Au moment où j'ai quitté Sony, Days Gone était sorti depuis un an et demi (et un mois), et s'était vendu à plus de 8 millions d'exemplaires. Depuis, il s'est vendu encore plus, puis plus d'un million sur Steam. La direction du studio local nous a toujours fait sentir que c'était une grosse déception (...) La presse n'a pas aidé notre cas.

Ils n'ont même pas lu le pitch pour la suite. Il y a une raison pour laquelle j'ai décidé de démissionner. Nos démonstrations publiques étaient au point. C'était à propos de la réception critique, probablement (...) Définitivement une petite équipe pour un monde ouvert, mais nous avons exploité beaucoup de systèmes de jeu, et même quelques outils de population automatisés. L'équipe artistique a fait beaucoup de choses procédurales. Nous étions environ 100 développeurs à bord (...) J'ai entendu des anecdotes selon lesquelles ils ne vendraient même pas la propriété intellectuelle à un autre éditeur (...) Le développement a été long, mais nous étions une petite équipe qui apprenait à faire son premier jeu en monde ouvert. Tout bien considéré, c'est étonnant que nous ayons fini (...) Il est certain que nous n'avons pas généré les chiffres de God of War, mais Ghost... ou Death Stranding non plus.

Ce n'est pas inédit malheureusement. The Order s'est vendu plus que les gens ne le pensent aussi, mais la réception critique peut sonner le glas d'une licence.

Bien qu'il ne soit plus chez Bend Studio depuis décembre 2020, le game director Jeff Ross a toujours du mal avec l'annulation de la suite de Days Gone (rien ne dit que la licence ne sera pas relancée un jour ou l'autre). S'il avait déjà pointé du doigt les joueurs, mais également la presse, il a encore poussé un nouveau coup de gueule alors que certains médias relaient l'annonce de Sony concernant les 8 millions d'exemplaires vendus de Ghost of Tsushima, produit par Sucker Punch Productions, un chiffre qu'aurait également atteint le TPS action-aventure et survival horror avec Deacon St. John.Il a également dit à certains internautes :------Info bonus : l'insider shinobi602 révèle que Days Gone n'est pas le seul exemple malheureux au sein de l'industrie vidéoludique.