C'est une nouvelle édition exclusive à la France dispo le 18 mars.Les infos donné c'estUn grand format (140x213mm)Entre 380 & 400 pages le tomePrix : 15€ l'unité (tarpin chère)Pages couleurs & bonus1 tome par moisPapier munken (si vous connaissez dites moi la qualité)Jaquette pelliculage mat & vernis repéré (pareil)Sortie simultanée des 2 premiers tomes le 18/03Perso j'ai les 72 tomes et jvais pas tout reprendre comme j'avais fait avec Dragon Ball en version kazenban

Like

Who likes this ?

posted the 12/19/2021 at 06:35 PM by amassous