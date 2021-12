Séduisant, vif et pointilleux, Sifu nous introduit à une approche saisissante du Die and Retry. Dotée d'une prise en main facile mais d'une exigence redoutable, l'expérience s'apprécie dans la rigueur et dans la patience. Le court extrait qui nous a été prêté peut se targuer d'un level design bien rythmé et de variations de plans particulièrement accrocheuses. Dans l'état, Sifu est aussi beau que happant. Reste à corriger quelques chutes de framerate embêtantes. Enfin le jeu devra se montrer dépaysant pour satisfaire pleinement et doit encore nous dévoiler son potentiel scénaristique.Sifu ne se laisse pas dompter facilement. Le titre de Sloclap vous demandera de la patience et du skill pour en venir à bout. Oui le jeu est difficile mais pas insurmontable. Il rappelle d'ailleurs les heures les plus glorieuses de la Golden Harvest et vient titiller la fibre martiale qui sommeille dans tous les fans du genre cinématographique. Certes la mort interviendra souvent, mais elle n'est pas une fin en soi. Bien au contraire. Dans tous les cas, Sifu est dynamique dans ses combats, la variété des ennemis est présente et la direction artistique est clairement propre. Bref, le titre est en bonne voie pour coller des mandales d'exception !Sifu est très nerveux et ne manque pas de challenge. Il risque de faire grincer quelques dents, mais encore une fois, la clé du succès repose sur l’analyse et la compréhension des adversaires. L’un des points qui nous ont légèrement dérangés, la caméra. Elle boude de temps à autre et se positionne là où il ne faut pas ; surtout quand nous sommes encerclés et que nous essayons de nous débattre contre des colosses. Malgré cela, nous avons passé un bon moment. Certes, c’est du déjà-vu, mais quel pied ! Néanmoins, nous avons une crainte, celle de nous frotter à un jeu répétitif se basant sur un couloir où nous devons gagner de l'XP pour obtenir de nouvelles capacités, et répéter ce schéma jusqu’au générique final. Nous espérons voir des moments forts, intenses et jouissifs pour maintenir l’attention du joueur jusqu’au bout. Bref, nous verrons bien lorsque Sifu sera disponible dans nos rayons. Affaire à suivre donc...Prévu pour le 8 février 2022, soit moins d'un an après son annonce officielle, Sifu semble bien parti pour être encore plus plaisant que Absolver. Cette version preview nous a permis d'apprécier une direction artistique fort séduisante, une grande fluidité générale, un système de combat riche, et une mécanique de vieillissement du héros originale. Bien entendu, il reste encore quelques inconnues, notamment en ce qui concerne la narration, la qualité de l'exploration et des différents niveaux, l'équilibrage, et la présence ou l'absence de bugs dans la version finale. Nous ne manquerons pas de vérifier tout cela lors du test !