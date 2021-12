Il est parfois reproché à l'entreprise Kyotoite son manque d'envergure en ce qui concerne ses infrastructures maison, et il semblerait que les choses change.Nintendo va investir en tant que locataire en mai 2022, les 6ème et 7ème étages de l'immeuble de la compagnie de traitement des eaux de la ville de Kyoto (surement pour éviter les fuites) qui se construit actuellement sur le terrain voisin du quartier général de Nintendo. Pour une superficie de 8500 mètres carré.Dans un second temps la firme prévoit la construction d'un second immeuble juste à coté du premier sur leur propre terrain.Nintendo ajoute auprès de Nikkei "Jusqu'à présent, les développements ont souvent été sous-traités, mais nous allons augmenter notre masse salariale".On imagine bien que cela ne changera pas grand chose pour nous autres joueurs à court terme, mais on remarque qu'ils ne veulent pas réitérer l'erreur commise au début de la WiiU avec des effectifs trop faible pour supporter le développement des jeux next gen.