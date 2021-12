Digital Foundry/NX Gamer/VG Tech









■4k dynamique + 60fps en mode qualité.■1080p~1440p (peut descendre en dessous du 1080p) + moyenne de 90~100fps en mode performance.■Le framerate en mode performance donne l'impression que le jeu est saccadé.■La qualité des textures a été grandement améliorée, c'est plus détaillé qu'avant.■Bonne I.A des ennemis.■L'éclairage interagit bien avec les matériaux.■Les animations semblent toujours limitées à 30fps.■Le VRR ne fonctionne pas ici.■Des soucis de pop in.■Pas d'ombres lointaines.■Lorsque on bouge la caméra rapidement les textures mettent du temps à se charger.■Le VRS est utilisé mais diminue la qualité de l'image la rendant parfois floue en provoquant des artefacts visibles à l'écran.■Le jeu souffre de quelques problèmes de freeze (il se demande si ce n'est pas lié à la gestion de la mémoire).■Il ne ressemble en rien à ce qu'ils ont montré à l'E3 2018 avec le trailer du SlipSpace Engine que ça soit les environnements, l'éclairage, les ombres, les biomes variés, les panoramas, la faune ou la flore... le jeu finale est loin de cette vision.■Selon John le jeu fait plus penser à un Crysis 3 plutôt qu'aux derniers Far Cry.■Les temps de chargement durent environ 10 secondes (et 2 secondes entre chaque niveau).■Le disque blu-ray ne contient pas le jeu ce qui est une première pour Halo.