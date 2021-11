Donc Jeet Shroff, qui a quitté SMS récemment pour aller chez Epic, travaillait en fait comme co-directeur de jeu pour le nouveau projet SMS depuis octobre 2019. Extrait de son LinkedIn :"Co-directeur de jeu responsable de la définition et de la conduite de la vision du prochain nouveau titre AAA non annoncé et de la stratégie/portefeuille de produits de franchise au Santa Monica Studio."Il a été remplacé par Jon Burke en tant que directeur de gameplay pour Ragnarok à cette date.Nous savons que la nouvelle IP de Cory est en cours d'élaboration depuis au moins un peu plus de deux ans.Jon Burke est l'autre réalisateur sur le jeu Cory.