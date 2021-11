Digital Foundry/NX Gamer/VG Tech









Valve vient de publier une vidéo de plongée profonde consacrée à sa Steam Deck :















■La console a été pensée et optimisée pour offrir la meilleure expérience possible de gaming en portable.■Même si la plupart des jeux seront compatibles, beaucoup d'entre eux seront spécifiquement optimisés pour l'architecture Zen2/RDNA2 dès le day one.■L'apu a été construit pour une consommation de 4 à 15W.■Le niveau de performance par watt atteint avec cet apu n'aurait pas pu être possible avec un autre processeur standard.■Pour la mémoire unifiée ils ont opté pour la LPDDR5 à cause de sa large bande passante et sa faible consommation (en particulier dans les jeux 2D ou quand la console est en mode veille).■Si on se base sur les téraflops cette bande passante de 88GB/s dépasse la plupart des gpu PC, ici on parle de 55GB/s par TFLOP.■8GB ou 12GB suffisent largement pour les jeux PC actuels, le choix des 16GB c'est pour s'assurer que la console fera tourner les futurs jeux.■Le GPU a 1GB de VRAM garanti et peut également obtenir jusqu'à 8GB si besoin, Valve peut en autoriser plus si les futurs jeux l'exigent.■Contrairement aux PC Portables/Smartphones ici pas de turbo boost concernant les fréquences de l'apu, l'objectif principal est de délivrer des performances constantes pendant de longues sessions de jeu.■Cela signifie que les performances de 1,6 TF seront maintenues la plupart du temps.■Que vous soyez sur la batterie ou branché à une prise secteur vous obtiendrez les mêmes performances en jeu.■Bien évidemment il y aune limite par exemple en plein été ou les températures sont plus élevées la console fera de son mieux pour maintenir les mêmes performances du GPU.■Ils n'ont pas mis de limitation énergétique pour l'apu mais ont mis à la place un limiteur de framerate (30/60fps) pour préserver l'autonomie de la batterie.■La console peut rester en veille pendant des heures voir des jours et reprendre là ou vous avez vous êtes arrêtez.■Le FSR d'AMD sera pris en charge.■Pour la recharge il y a le port usb type c de 45W, et servira aussi pour les périphérique externes comme les manettes filaires, web cam mais aussi les supports de stockage.■Le port usb type c permettra en mode docké de prendre en charge deux écrans 4K à 60Hz.■L'audio se fera soit via les HP intégrés (son calibré en usine), hdmi, display port, soit par prise jack ou bluetooth pour les casques.■Pour ces derniers, ils ont opté pour une approche software plutôt qu'hardware pour une meilleure flexibilité et plus de compatibilité.■Le bluetooth 4 permettra de brancher vos écouteurs et vos manettes en même temps.■Les jeux pourront être installés et exécutés soit à partir du ssd intégré soit sur les cartes d'extension type SD ou périphérique de stockage usb 3.