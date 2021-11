Digital Foundry/NX Gamer/VG Tech









Analyse technique du jeu Tales Of Arise par Digital Foundry :







Résumé Analyse technique du jeupar

■Unreal Engine 4.■Mode performance : 2880x1620p ciblant les 60fps sur PS5/XSX et 1080p sur XSS.■Mode fidélité : 3840x2160p avec un framerate variable sur PS5/XSX + de meilleures ombres (résolution plus élevée), 1440p sur XSS.■Visuellement les deux versions PS5/XSX sont identiques.■Framerate :60fps assez stable en mode performance.40~50fps en mode fidélité la plupart du temps avec quelques baisses à 30fps.60fps locké en mode performance.50~60fps la plupart du temps, quelques baisses à 40fps en mode fidélité.60fps stable en mode performance.40~60fps en mode fidélité.■La résolution dynamique auraient pu aider pour plus de stabilité au niveau du framerate.■Le jeu se compose de plusieurs zones segmentées surement dues aux consoles old gen.■Enormément de détails polygonaux dans les environnements.■Ombrage beaucoup plus nuancé qu'auparavant.■Résolution des ombres faiblarde.■Pas mal d'aliasing malgré le TAA.■Screen Space Reflections.■Screen Space Shadows pour les personnages.