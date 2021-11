Avec le dernier rapport financier de Nintendo on apprend l'inévitable : Mario Kart 8 Deluxe soit la version définitive de Mario Kart 8 sorti sur Wii U en 2014 devient l'opus le plus vendu de la série des Mario Kart avec près de 38,74M d'exemplaires commercialisés sur Nintendo Switch, dépassé le record établi avec Mario Kart Wii avec ses 37,38M d'unités (suivi par Mario Kart DS avec 23,60M d'unités).Et ça c'est donc sans compter les quelques millions de la version d'origine sur Wii U (8,46M, pareil c'est le jeu Nintendo le plus vendu de la Wii U). Un record qui risque de monter pendant un certain temps.Les quelques un qui parlent (encore aujourd'hui) de DLC pour MK8DX, non on attend Mario Kart 9 très impatiemment sur la Switch Pro, non la Switch 2 du coup