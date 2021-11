Depuis quelques années nous voyons de plus en plus des films coréens qui mélangent les genres (dans le cas présent, une fable social -sur la condition de la femme dans un certain milieu- psychologique entre thriller et film d'horreur) et de l'autre côté, un mouvement « metoo » qui a « libéré » la parole des femmes, nous nous retrouvons devant un film qui est la « fusion » de ses deux « courants ».Nous suivons Eloise, une jeune femme passionnée de la mode qui va à Londres (car elle habite en pleine campagne) pour pouvoir devenir une futur styliste à travers une école, jusqu'à là rien d'original, mais là ou ça devient intéressant, nous voyons surtout une jeune femme qui vient d'une paisible campagne ou elle idéalise les années 60 (elle vit avec sa grand mère qui a connu cette époque) à travers des chansons et une certaine vision de la mode (du monde artistique en somme) qui paraît idyllique, une fois arrivé à Londres, elle se rends compte que c'est « moins » paisible (aussi bien dans la ville que dans les « appartements » de l'école, que ses « camarades » de chambre féminine, ne sont pas toujours très solidaire entre elle, qu'il y aussi de rare garçon, qui pourrait-être des bon gars -mais encore faut-il leur faire confiance-), elle décide de louer une chambre « moins moderne » ou elle pourra écouter des chansons des années 60 et se plonger dans des draps plus « chaleureux » (qui lui rappel la « douceur » de la campagne), le plus de cet endroit, elle va pouvoir « voyager » dans le temps, mais uniquement en étant spectatrice, elle va pouvoir rencontrer une idole des années 60...mais voilà, nous sommes en plein patriarcat, la réalité est bien moins idyllique qu'elle pensait, elle verra l'envers du décors, qui pourrait passer du « paradis » à « l’enfer » du milieu de son monde artistique qui à l'époque était tenue par les hommes.La réalisation est inspirée (une véritable narration par l'image, de son départ à l'arrivée à Londres, en passant par la façon de résumer le patriarcat en un plan : la façade gigantesque d'une affiche de James Bond, les jeux de « miroirs » extrêmement bien amenés -qui permet de comprendre la frontière entre réelle et irréelle- l'après audition quand Eloise va découvrir le vrai sort des femmes sur scène par rapport à l’audition, un plan séquence qui montre les coulisses glauque ect), la photo (de Chung-hoon Chung : Old Boy, Mademoiselle) est parfaite, un vrai travail sur la lumière, le rythme est bon (les transitions sont fluides), le « duo » d'actrices fonctionne très bien (une de mes scènes préférées, quand les deux filles dansent avec le même homme, il faut voir la scène pour comprendre), il y a une vrai complémentarité, des seconds rôles qui permettent de « crédibiliser » ce passé, car c'est des comédiens qui sont des "acteurs" (dans tout les sens du terme) de cette ancienne époque, le film monte crescendo dans « l'horreur », toute la force du film, c'est qu'il y a plusieurs lectures.