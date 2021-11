Alors que j'avais fortement critiqué le jeu (notamment le gameplay principal) peu de temps avant sa sortie, je dois bien avoué que j'ai fais de la merde... En effet j'ai donc craqué pour "Marvel's Guardians of the galaxy" et je dois dire que c'est une claque en tout point...Je le préfère a Marvel's Spider-Man c'est dire !!!! Je ferais un avis détaillé quand j'aurais obtenu le platine, mais globalement:- Le jeu est joli! Voir très beau au niveau des paysages- Les personnages sont vivants ! (GROS point fort du jeu, il y a toujours du dialogue qui fais mouche, des petits blagues etc, un délice)- Beaucoup de clin d’œil ici et là vraiment plaisant- Une histoire intéressante et originale qui correspond bien aux gardiens pour le coupBref, je me fais 1 chapitre par jour pour savourer encore plus le jeu et c'est un régal (je suis actuellement au début du chapitre 9), vraiment une très agréable surprise ! Quelques bugs par contre, rien de bien méchant au final, sinon le gameplay s’enrichit au fur et à mesure du jeu et c'est cool! Bref je m'excuse car il est vraiment top !Pour le coup comme dit au dessus, je le préfère aux Spider-Man d'Insomiac, j'en suis le premier étonné! (bon par contre ça vaut pas la mise en scène des combats de Spider-Man) mais pour le reste j'en suis très content ! Pour les fans, je le conseil très clairement!