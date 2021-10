SPY×FAMILY le manga de Tatsuya Endô sera adapté en animé en 2022 par Wit Studio (Attack on Titan Saison 1 a 3) et CloverWorks (The Promised Neverland).Kazuhiro Furuhashi (Mobile Suit Gundam UC, Rurouni Kenshin, Getbackers, Dororo) est à la réalisation, Kazuaki Shimada (The Promised Neverland) sera au chara design et [K]NoW_NAME (Fairy gone, Dorohedoro, Sakura Quest) est à la production de la musique.