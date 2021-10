300 000 personnes ont souscrit pour une PS5 en Belgique et aux Pays Bas. Pour 1800 consoles. C'est dire la popularité de la console ici.



Et juste au Pays Bas et en Belgique du coup aux USA par ex, c'est de combien ?Et ça c'est sans compter ceux qui n'ont pas encore préco de PS5 mais en veulent une.Quand je vois ça je suis bien content d'avoir la mienne. ^^'