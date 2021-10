ELDEN RING sortira le 25 février 2022, car la profondeur et la liberté stratégique du jeu ont dépassé les attentes initiales. Nous vous remercions de votre confiance et de votre patience.Nous sommes impatients de vous voir découvrir le jeu lors du test en réseau fermé en novembre

posted the 10/18/2021 at 02:10 PM by rider288