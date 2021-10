Pour ceux qui connaissent ou pas, Far Cry 6 permet au joueur d'effectuer des combats de coqs assez violent dans un mini jeu rigolo qui fait beaucoup penser au jeu de combat 2D.Mais la PETA ne l'entends pas de cette oreille et à demander à Ubisoft de supprimer ce mini jeu jugé violent envers les animaux, pratique qui existe vraiment dans ces pays en plus.Pour rappel, La PETA avait déjà attaqué Ubi pour les baleines qu'on pouvait chasser dans AC Black Flag mais le procès n'a jamais abouti.Pire encore, elle avait également attaqué Nintendo avec Pokémon...Bref, on attends la réponse de Ubisoft maintenant.