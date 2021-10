■PS5 : résolution dynamique 3392x1908~2944x1656 en jeu.■XSX : résolution dynamique 3840x2160~3072x1728 en jeu.■XSS : résolution dynamique 2560x1440~1920x1080 en jeu.■Les cutscenes sont avec des barres noires et en 30fps avec du stuttering, pendant les cutscenes la PS5 peut atteindre les 3840x1608 (3840x2160 avec les barres noires).■PS5/XSX bénéficient de certaines améliorations graphiques par rapport à la XSS, meilleure distance d'affichage, distance de transition LOD et qualité des textures améliorées.■Le pack de texture HD disponible seulement sur PS5 et XSX.■Le jeu tourne en 60fps sur les 3 consoles avec un peu de tearing mais moindre sur les Xbox Series grâce au VRR.

posted the 10/07/2021 at 11:14 AM by leonr4