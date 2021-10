Konami a annoncé un concours de jeux indépendants qui demande activement aux petits développeurs de créer des jeux basés surLe concours de jeux d'action et de tir de Konami demande aux créateurs indépendants de concevoir et de développer de nouveaux jeux d'action et de tir basés sur les anciens titres de Konami. Les règles permettent aux créateurs de réaliser des remakes ou des suites, de choisir un seul personnage ou un seul mécanisme d'un titre antérieur, ou même de modifier ou de combiner des genres qui n'étaient peut-être pas présents dans les titres originaux. Grâce à la collaboration entre les créateurs indépendants et Konami, ces nouvelles œuvres pourraient potentiellement devenir des produits commerciaux.Une vidéo décrivant le concours a été publiée par Konami. Ce concours est parrainé par Konami et organisé en coopération avec Shueisha Game Creators Camp, un projet visant à soutenir les développeurs de jeux. Le concours a débuté le 30 septembre et se poursuivra jusqu'au 6 janvier 2022.Cette annonce arrive à un moment intéressant pour Konami dans son ensemble. Un rapport récent indique que la société commence à se recentrer sur ses propres séries et devient plus ouverte à l'idée de permettre à des tiers de développer des jeux dans ces séries.Le grand prix du concours est de 2 millions de yens (environ 18 000 dollars américains), et Konami proposera de publier les œuvres qui pourront être commercialisées. En plus d'investir jusqu'à 30 millions de yens (270 000 USD) dans des fonds de développement pour les projets commercialisés, Konami fournira une supervision, des conseils en matière de production et un soutien concernant la localisation, la promotion et les équipements de développement.