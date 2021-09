Posuka Demizu la dessinatrice du manga The Promised Neverland a aimé le film Dune de Denis Villeneuve et le fait savoir sur son Twitter en faisant un petit fanart.Denis Villeneuve lui a d'ailleurs repondu " je suis en admiration. Je peux voir que Demizu a préservé les personnages ainsi que l'esprit du film tout en y apportant sa patte. Je peux ressentir quelque chose de spécial dans la manière dont le dessin utilise la gravité, ce qui est très beau et poétique. Je suis très touché lorsque je vois comment les autres artistes ressentent mon œuvre et qu'ils reflètent ce sentiment dans leurs propres oeuvres. C'est un cadeau magnifique. »Ce a quoi Posuka Demizu a repondu " Il y a tellement de scènes intenses les unes après les autres que je n'ai pas eu le temps de respirer. La culture différente de la planète extraterrestre est décrite d'une manière obsédante et on vit une histoire dans laquelle on peut ressentir l'énergie d'une petite famille au milieu d'un gigantesque désert. »