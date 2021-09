Nouveau top 10 et pas des moindres puisque l'on va parler des morts les plus horribles dans les JV parmi les jeux que j'ai fais.Peut être que je ferais un top plus tard sur les morts les plus gores lors d'événement scripté à voir.Bref, commençons...10)Limbo malgré son air enfantin au premier regard est un jeu très glauque avec une ambiance pesante. Les morts du petits garçon s'enchaîne dont certaines sont très violente. Noyer, découper, trancher, écraser etc... PlayDead ne fait pas dans la dentelle !9)- Une des morts bien gore, c'est lorsque Marta vous plante sa croix dans le bide, avant de descendre plus bas et de littéralement castrer le perso sur place...7)- Lors de vos pérégrinations dans TEW, vous serez confronté à une bestiole peu recommandable à 4 bras et au long cheveux.Quand elle vous chope, elle immobilise Sebastian et lui écrase la face avec une telle violence qu'elle finit par lui couper la tête.6)- Dans TR le reboot, lors de la descente dans une chute d'eau, si le joueur ne fais pas attention, il peut se prendre les piques et Lara se fera empaler avec une telle violence que la scène fait un peu tourner de l'œil, je vous laisse voir ça en vidéo.5)- Une des morts les plus gores que j'ai pus voir est dans le Remake de RE2. Inutile de préciser, je vous laisse voir la vidéo.4)- Vers la fin du jeu, Isaac devra penétrer dans une machine claustro. Le joueur avec le stick ou la souris devra réussir a viser l'œil tout le long avec un point rouge. Si il se foire, c'est une mort particulièrement brutale qui l'attend.3)- Les colosses sont des monstres particulièrement imposant dans TLOU. Il vaut mieux prendre ses distances avec ces bestioles car si l'un d'eux vous chope, il enfoncera ses doigts dans les yeux de Joel et lui brisera la mâchoire avec une telle violence que les devs ont jugé bon de couper avant...2)- Bon là, je vous fais pas un dessin, les Finish de Mortal Kombat sont vraiment dégueulasse pour certaines. La vidéo ci dessous va vous le prouvez...1)- Clairement pour moi les pires morts que j'ai pus voir jusqu'à présent dans le JV. La première est celle où Jessica se fait éclater la mâchoire par le Wendigo avec la langue qui ressort. Déjà bien dégueulasse. Et enfin quand Matt se fait empaler au niveau du menton sur les crochets suspendu avant de voir sa bouche se recouvrir d'hémoglobine sont pour moi les pires. Bref, c'est dégueulasse mais bon c'est un jeu Pegi 18 comme tout ceux de cette liste !Voilà, j'espère que ce top un peu dégueu vous aura plu quand même. Et vous, quelles sont mes morts dans les Game Over que vous avez trouvez bien gores ?Si vous avez des idées de Top à me proposer, envoyez moi un MP, je me ferais un plaisir de vous répondre. J'accepte pas uniquement des tops JV donc lâchez vous (même si faut rester sérieux dans les propositions)Bon week-end !