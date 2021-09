J'ai reçu le jeu samedi.



Techniquement, artistiquement il est vraiment soigné.



L'histoire, bien que suivant des contours déjà déssinés maintes fois, reste plus mature que les autres Tales of.



J'espérais un chouia mieux de ce côté, mais tant que ça progresse. Surtout, il y a des rebondissements, il y a une certaine immersion, une envie de poursuivre l'histoire que je ne retrouverai jamais sur la plupart des autres tales of.



Le design, background des protagonistes est bien meilleur que sur les anciens tales of, bien plus mature, on frôle les stereotypes parfois, ok, mais on demande une progression, une nouvelle page pour Tales of et le contrat est rempli.



Les décors, bestiaires ennemis sont vraiment TOP. Bon, comme pour d'autres tales of des ennemis auront des variants plus forts une fois la progression plus avancée dans l'histoire. un peu de recyclage mais ne masque en rien les efforts de ce côté là.



Niveau combat, si vous trouviez les autres tales of brouillon, ce jeu n'y changera pas grand chose, mais c'est pas mal du tout et un point fort de la série pour moi, si vous avez aimé les combats dans les précédents opus..vous allez adorer. Les animations, déplacements sont plus confortables qu'un vesperia.



Là où je tenais à avertir c'est niveau micro-transactions. Vous allez sur une aire de repos ? Vous verrez des pubs pour des satanés DLC.



Multiplicateurs, equipements exclusifs dont armes (artes exclusifs) boost de niveau, boost de SP, objets pour faciliter la cuisine.... Suffit de ne pas acheter on dira, oui..mais parfois les mécanismes de progressions te pousseront vers ce store (j'y fouterai pas les pieds).



Là où le grinding, la courbe de difficulté doit dépendre du jeu, des designers..ici ils gravitent autour d'une mission: te faire casquer. Pareil, les fameux Cure points...on ajoute un système dont l'unique but est d'augmenter tes chances de casquer. Il n'y a aucune innovation réelle derrière hormis augmenter les chances de te faire payer.



Le jeu reste bon et les achats ne vous empêcheront pas de passer un bon moment sur le meilleur des tales of depuis une éternité.



Les jeux mobiles au Japon sont rois, c'est toujours triste de voir leurs pires mécanismes se répandre dans un jeu à 60E.



Je recommanderai vraiment d'acheter ce jeu à tout fan de J-RPG MAIS ne soutenez pas ce système horrible, pitié, surtout qu'on paye 50-60E un jeu, c'est PAS pour avoir une boutique type F2P.



Juste un gros malus, ça me rappelle ubisoft et Assassin's creed valhalla d'ailleurs.



Il n'y a pas de mal à mettre des items cosmétiques dans le store + des bonus de préco ici et là..mais dès qu'il s'agit d'un jeu solo, certains se croient tout permis.



Ca reste, sauf si vous n'avez pas joué à FFVIIR + intergrade, le meilleur J-RPG de 2021 pour moi.