Hier, lors du PlayStation Showcase, Rockstar a dévoilé l'énième portage de GTA V sur PS5 et Xbox Series.Le trailer jugé décevant graphiquement n'a clairement pas fait l'unanimité. Pire encore, le trailer de ces versions obtiennent un nombre de pouces rouges conséquent, 23 000 dislike contre 12 000 like et ça ne cesse d'augmenter.Je crois que les joueurs essaient de faire passé un message à Rockstar. Ils (on) en a ras le cul de votre GTA V !!! Étalé sur 3 générations de console, c'est la goutte de trop, place à la nouveauté maintenant...Dire qu'avant, il yavais 3 GTA en une génération comme l'ère PS2, maintenant on se tape le même jeu sur 3 générations !!!Mais bon, les joueurs ont beau gueuler, ça va encore se vendre comme des petits pains... même si on peut quand même noter le ras le bol général.Après, Rockstar ne se préoccupe pas du nombre de dislike, je pense qu'ils en ont un peu rien à foutre mais bon, peut être que ça va les faire réagir.