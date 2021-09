En 16 mois, on peut voir que la popularité de la marque Xbox a peu grandi, gagnant quelques centaines de milliers d'abonnés sur Youtube et 2 millions sur Twitter malgré un abonnement agressif du Community Manager de de Xbox à des milliers et des milliers de comptes et malgré un gamepass extrêmement mis en avant. 1 115 656 302 de vues sur youtube malgré l'enchainement de partenariats avec des célébrités pour promouvoir le gamepass, des partenariats avec des films et séries comme "" ou "et malgré les nombreuses vidéo de manettes par centaines (Reveals, Unboxing, pubs, etc..).Xbox c'est 280 000 posts sur twitter contre 38 000 pour Playstation.Playstation gère une fanbase de plus en plus conséquente sur les réseaux sociaux entre autres. Sur le même laps de temps, Playstation a franchi la barre des 20 millions pour atteindre aujourd'hui les 22.4 millions de followers sur la marque à l'oiseau bleu. Près de 4.5 millions de nouveaux abonnés suivent Playstation depuis Avril 2020 et plus de 2 millions supplémentaires sur Youtube atteignant presque 4 milliards de vues. Playstation en un an est resté à environ 750 comptes suivi.