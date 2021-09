(Date de sortie : 1 Septembre 2021)



Moyenne presse 3,7/5 (pour l'instant).

Allociné

Mais quelle idée et quel beau film d’animation ! Ride Your Wave de Masaaki Yuasa, découvert au Festival d'Annecy, est une merveille de poésie.À la fois lumineux et crépusculaire, Masaaki Yuasa signe un film d'un terre-à-à-terre presque confondante pour le bonhomme, et ça lui réussit : drame et fantaisie cohabitent, script et bilan technique sont largement au niveau dans ce film sincère et émouvant.Entre romantisme et onirisme, un film magnifique sur le deuil et l’épanouissement de soi.Un nouveau sommet d'animation nippone.Voilà donc un ride qui est -comme on appelle une grosse vague dans le langage du surf- une vraie bombe.Un pur "trip" qui se conjugue par sa propre émancipation.Certes, le scénario frôle parfois la mièvrerie, mais un délicat sens de l’humour et un récit riche en rebondissements rectifient le tir. De même qu’une animation qui met en scène les éléments (le feu, la mer…) et la lumière avec maestria.Plein de rebondissements, un peu guimauve mais résolument optimiste, le film devrait plaire à son public…Une œuvre mineure mais attachante qui prend la forme instable d’une comédie romantique funeste et ensoleillée.