Nouveau top 10 après avoir pas mal galère à trouver une idée j'avoue... je vous propose malgré tout un top cette fois basé sur les jeux qui se déroule uniquement la nuit. Évidemment, un top subjectif comme d'habitude.Je précise avant tout que même si il s'agit d'un top,10)- Un jeu d'horreur à la 10 ème place. Amnesia vous fait incarner un certain Daniel, amnésique, et qui doit se frayer un chemin dans un château très lugubre envahi par des créatures cauchemardesque. Même si on n'est pas à l'extérieur, le jeu se déroule uniquement la nuit dans ce château sinistre.On s'enfonce tellement dans les entrailles du château à la fin qu'on sait même pas si il a fait jour entre deux...9)- Même s'il ne s'agit que d'un prologue au "vrai jeu" Phantom Pain, il faut bien avouer que ces missions de nuit sous la pluie avait quand même pas mal de gueule. Cela permettait déjà de découvrir le gameplay excellent de MGS V, mais surtout d'admirer des décors très très réussi, et partir en infiltration dans cette base avait quelque chose de jouissif !- Véritable hommage au genre du "Slasher Movie" style Vendredi 13, Until Dawn nous fait incarner une bande de jeunes dans une montagne paumée au beau milieu de nulle part, en proie à un dangereux psychopathe mais pas que... Choix multiple, vous déciderez de qui doit mourir ou vivre, selon vos choix effectuer tout le long, et la rejouabilité est plutôt bonne puisque de nombreux choix s'offre à vous. Le jeu multiplie les clichés et s'il n'est pas exempt de tout défaut , il reste une très bonne surprise de la ps4.7)- Véritable phénomène en 2013, Outlast s'est offert une suite en 2017. Outlast 2 vous plonge dans l'horreur en Arizona en proie à une secte fanatique qui voudra vous ecorchez vif sur la Croix ! L'ambiance pesante des lieux sous une pleine lune menaçante, les références à Dieu, à Satan et à tout ce qui touche de près ou de loin à la religion font qu'on se sent véritablement mal à l'aise dans ce voyage vers l'enfer.Le jeu multiplie les scènes choque pour vous faire vivre un périple dont vous souviendrez encore longtemps...6)- Un poil meilleur que le 2 de mon point de vue, Outlast a été une très bonne surprise pour moi. Flippant, dérangeant, cet asile glauque au possible vous fera vivre l'enfer, pourchasser par des psychopathe, fuir, vous cacher ou mourir... tel est la devise du jeu. Véritable sentiment d'enfermement, le huit clos est marquant, souvent plonger dans le noir, et vraiment terrifiant...5)- Jeu culte remanié de la plus belle des manières, (jamais vu des zombies aussi bien fait dans un jeu) le périple de Leon et Claire se déroule une grande partie dans le Comissariat de Racoon, sous une pluie qui n'en finit plus. Inutile de plus détailler ce jeu culte...4)- Un de mes jeux préférés de la Gamecube, Splinter Celle se déroule quasi intégralement de nuit où au soir en tout cas. Mission infiltration oblige, Sam se camoufle dans l'ombre pour mieux surprendre ses ennemis.Autant de lieux culte traverser comme les bureaux de la CIA, la ville en Chine, l'abattoir, plate forme pétrolière etc... chef d'œuvre dont je serai pas contre un Remake...3)- Durant toute une nuit, ce bon vieux Batou va devoir arrêter le Joker qui lui mettra de sacré bâton dans les roues. Même si je lui préfère Arkham City, il est pour moi l'épisode le plus culte car il a véritablement lancer la série. Ambiance délicieuse, gameplay excellent, le jeu est bourré de mystère et de secret dont on se fait un plaisir de découvrir, surtout pour les fans de Batman.2)- Bloodborne, chef d'œuvre de la PS4 , est un jeu que j'ai tellement retourné dans tout les sens qu'il n'a plus aucun secret pour moi.Yarnam, éclairé par un soleil couchant, se verra plonger dans l'obscurité une fois un certains point du jeu atteint. L'ambiance Lovecraft est un délice, le gameplay est viscéral et jouissif, et riche en hémoglobine...Un chef d'œuvre dont je prie une suite un jour...1)- Je ne ferai aucun commentaire de plus sur ce chef d'œuvre que tout le monde connaît maintenant. Si ce n'est que pour moi, il reste encore à ce jour le meilleur Remake de tout les temps !Voilà, j'avoue que c'est pas facile de trouver de nouvelles idées de Top toute les semaines même si bon, en creusant un peu il ya quand même de quoi faire, surtout que je compte élargir et pas juste QUE du JV même si ça restera bien évidemment prioritaire.