Tout est indiqué dans le titre , Quand ont pense a un Pro N , ont pense qu'il gobe toute leur licences. mais pour remettre les choses dans leur contexte , un Fanboy reconnaitra les quelques masterpiece, les très bon jeu , et leur daubes.Licence préférer- Zelda ( Botw , OOT , Majora mask )- Mario ( 3D )- Mario Maker- Paper Mario- Métroid ( Prime , 2D )- Kid icarus ​: Uprising- F-zero- Wario Land- Luigi Mansion- Punch-Out- Les jeux de Monolith Soft (Xénoblade Chronicles, X)- Donkey kong Country- La série des Mario Kart- Arms- Splatoon- Pikmin- Golden sun- Fire emblem- ice climber- 1080- Wace rave- Super smash BrosLes licences Pestiféré / détester- Kirby : de la merde- Animal crossing : de la merde- Pokemon : Que c'est Mauvais, je laisse une chance : Arceus- Mario Golf : ça me sort par les yeux- Mario Tennis : idem- Doshin the Giant : A jeter dans une corbeille a poubelle- L'atelier du jeux video- Mario Party- Wii musicBref , j'en oublie surement , et vous quel sont les licences que vous aimez et détester cher Nintendo ?