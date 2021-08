Un beau voyage voilà ce qui défini ce ff 15 alors oui beaucoup de fans ont rejeté cette épisode, un développement chaotique, des reports à n'en plus finir mais j'ai finalement décidé de me procurer l'édition royal pour 20 euro seulement en neuf grâce aux conseils de la comu gamekyo c 'est donc mon premier ff.



J'ai revu le film kingslaive ff et l'anime brotherwood pour bien attaquer le jeu et je dois dire que globalement j'ai passé un excellent moment, l'univers est assez bien foutu même si ça manque de peaufinage, niveau scénario beaucoup de trou et manque vraiment de flash-back pour les moments clé mais ça reste plutôt convaincant. J'aurais aimé que kingslaive soit jouable et basculer juste après avec la quête de noctis.



Ce jeu m'a offert un voyage inoubliable en compagnie de la fameuse regalia, j'ai pris mon pied pour la conduire en écoutant les ost de tout les ff en plus de nier, moi qui est fan de voiture j'ai juste kiffe. On prend des photos, on discute dans les feux de camp un vrai road trip entre amis, nos compagnons sont très attachant et chacun son style.

Certaines villes sont vraiment bien faite les détails sont des plus minime sont juste bluffant je pense notamment à lestalum et altissia j'aurais aimé avoir un peu plus de ville ou village.



Le fameux chapitre 13 cette pale copie de resident evil m'a un peu soûler avec le dlc gladio qui me reste encore au travers. Le dlc ignis et promto qui eux au contraire rajoute un peu de fraîcheur et quelques nouveautés en plus.



Les plus :



- Graphiquement très bon.

- très bonne vf au passage.

- les ost

- un road trip prenant

- les boss et certains sont inoubliable.

- un gameplay bien foutu dans l'ensemble.

- un scénario satisfaisant.

- Ardyn Izunia ce charisme

- Des personnages attachant et une fin magnifique.



Mais :



- Des trou dans le scénario

- des personnages importants zapper et certains manque de développement.

- Luna et son cameo

- une overdose de quêtes secondaires

- la magie à peu d'intérêt.



16.5/20