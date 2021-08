Contrairement a ce que j'ai lu sur certains forum.



Excepté le monde versus qui ma laissé de glace (car mal foutu), l'acte 1 est pas si mal en fait (dans la bêta). Surtout depuis qu'ils ont corrigé les problèmes de serveur des premières heures avant hier soir.

J'y ai joué plus de deux heures hier soir, et franchement en bon fan de L4D, je me suis bien amusé.

Alors ok le jeu est pas le plus beau du monde, mais l'ambiance est cool, les effets sonores bien foutu, le feeling des armes pas aussi bidon que je l'ai lu et de plus les gachettes adaptatives sont pas mal exploiter, et idem pour le retour haptique (ça dépend des armes).



Les situations sont plutôt variées, après ouais les zombies spéciaux sont un peu plus résistant mais facile a éliminer vu que les points faible sont bien apparants. Dommage juste pour le lock auto (pas vu si on peut le desactiver).



Par moment ont est bien débordé par certaines "hordes" et ce sont les seuls moment dans le jeu ou j'ai ressenti une réelle tension, surtout qu'on peut être rapidement a court de munition.



A voir sur la longueur, car avec 4 actes il me semble (5?), on pourrait rapidement en faire le tour. Surtout avec ce mode versus daubé.

Donc a 70 balles, non, même a 50. Mais dans le Gamepass on peut s'amuser pas mal a mon avis.



En tout cas je m'y amuse bien avec, et c'est bien là principal. Surtout que je retrouve pas mal le délire de L4D. C'est ce que je voulais.