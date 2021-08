Après Ryu et Chun-Li, deux autres icones de Street Fighter arrivent dans Fortnite : Cammy White et Guile, annoncés via la version Twitch de l'event de Capcom cette nuit.Une Cammy censurée avec un legging noir pour cacher ses jambes, et Guile... Un cosplay de Guile ?Ah et vous pourrez obtenir Cammy gratuitement et avant son inclusion dans la boutique du jeu en faisant parti des meilleurs scores à la Cammy Cup qui démarre le 5 août.