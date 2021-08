12 Episodes - VO/VF -25 Aout.La dangereuse Guilde venue d'Amérique du Nord est désormais à Yokohama. En plus de vouloir prendre le contrôle de la ville, ils veulent également la tête d'Atsushi de l'Agence des Détectives armés. Mais il faudra toujours compter sur la mafia portuaire et ses ambitions d'étendre leur influence sur toute la ville. Une guerre sur trois fronts semble désormais inévitable.48 Episodes - VO/VF -25 Aout.L'humanité quitta la Terre, devenue trop petite et aux ressources insuffisantes, afin de débuter une nouvelle existence sur les colonies spatiales. Hélas, l'Alliance Terrestre accrut sa puissance militaire au nom de la justice et de la paix, étendant son autorité et annexant les colonies les unes après les autres. En l'an 195 du calendrier After Colony, des colons projettent une rébellion contre l'Alliance et déclenchent l'Opération Météore : cinq armures mobiles secrètes, pilotées par de talentueux pilotes, sont envoyées sur Terre déguisées en météores. Leur but ? Contrecarrer l'impérialisme de l'Alliance.38 Episodes - VO/VF - 26 Aout.Chine Antique, 245 avant J.-C., c'est l'époque des Royaumes combattants : le pays est divisé en sept royaumes en lutte permanente. Après la reconquête du pouvoir dans l'État de Qin et la première bataille significative contre un autre État, les conflits sont toujours aussi intenses. Le but du roi de Qin est simple : devenir l'unificateur de la Chine, le premier empereur. Après la grande bataille contre Zhao, l'État de Qin part en guerre contre Wei. Shin continue à gravir les échelons qui le mèneront à son rêve.25 Episodes - VOST - 26 Aout.Mille ans dans le futur, le monde a radicalement changé. Des pays que nous connaissions, il ne reste rien, des grandes métropoles modernes, il ne subsiste rien. La vie continue désormais dans des communautés rurales bien plus réduites, dirigées par des gens aux pouvoirs étranges dotés de dons psychiques qui s'éveillent durant l'enfance. Si la vie semble s'écouler tranquillement dans ce nouveau monde pour Saki et ses amis Satoru, Maria, Mamoru et Shun, ce précaire équilibre utopique peut rapidement se voir bouleversé en découvrant que la réalité est bien être plus sombre qu'il n'y paraît...24 Episodes - VOST - 26 Aout.Après avoir réalisé un film d'animation ensemble au lycée, Aoi et ses amies Shizuka, Ema, Misa et Midori se sont fait une promesse : travailler dans l'industrie de l'animation, et un jour, de nouveau ensemble. Deux ans plus tard, Aoi apprend qu'être assistante de production dans un petit studio est beaucoup plus exigeant qu'elle ne l'avait imaginé, et ses amies ont elles aussi des débuts difficiles dans l'animation. Mais sont-elles prêtes à renoncer à leurs rêves pour l'instant ? En aucune façon ! Parce que même si l'animation est une passion, ce sont les plus motivés qui voient leurs rêves se réaliser