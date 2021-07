Nous nous sommes engagés auprès de notre communauté le 6 avril à continuer de travailler sur Oddworld : Soulstorm. En retour, ils ont été incroyables. Ils nous ont fourni des retours précieux qui nous ont aidés à trouver, recréer et corriger les problèmes/bubs. Nous avons publié sept mises à jour depuis notre version initiale.



Nous sommes ravis de dire que le gameplay d'Oddworld : Soulstorm a été affiné sur toutes les plateformes. Aucun jeu n'est exempt de bugs, mais la version que vous pouvez télécharger dès maintenant sur PS5, PS4 et Epic Games Store en est une dont nous sommes fiers et nous pensons que vous l'apprécierez. Il en va de même pour les versions physiques PS5 et PS4 que vous pouvez acheter chez les détaillants.



Si vous aimez les grands jeux de plateforme , d'action et d'aventure, pleins de suspense avec un récit captivant qui vous offre une nouvelle perspective sur le monde qui vous entoure, nous espérons que vous donnerez une chance à Oddworld: Soulstorm.

Gameblog

Par le biais de la page Facebook du podcast We Just Like Games, Lorne Lanning a tenu à s'adresser aux fans d'Abe pour leur dire que le dernier coup de polish était le bon.Correctifs majeurs - La liste: de nombreux fans inconditionnels d'Oddworld nous ont demandé de créer la possibilité de supprimer le HUD. Ils ne voulaient pas qu'on leur dise où se trouvait chaque Mud, par rapport à Abe, ou combien de santé il leur restait à chaque image.: les Sligs ne sont plus bloqués ou figés dans un état étrange. Ils réagissent désormais avec précision au bruit et sont plus déterminés, ont un comportement moins aléatoire.: contrôler Abe semble plus naturel. Ses mouvements sont immédiats dans votre direction.: les facultés d'Abe à sauter, s'accrocher et s'accrocher aux barres et aux rebords ont été améliorées. Se déplacer et avancer se fait dans un mouvement plus fluide et naturel.: le système de trophées de Soulstorm, qui offre aux chasseurs de trophées plus de 50 heures de jeu, a été amélioré.: la visée d'Abe a été améliorée, ce qui permet d'éteindre ou d'allumer des incendies, de résoudre des énigmes et de passer à l'offensive plus efficacement sans gaspiller de précieuses ressources.: Correction des problèmes d'Abe sautant hors des niveaux. C'était relativement rare, mais cela s'est produit et a nécessité une réinitialisation.: Nous avons promis une expérience haptique immersive sur PS5. Cela nous a pris trois mois, mais maintenant vous ressentez avec la manette PS5 ce qui était prévu. Le rythme cardiaque d'Abe est perçu dans les moments de stress élevé, ainsi que d'autres opportunités haptiques clés (explosions, chutes de pieds, chutes de structures, sauts et atterrissages, etc.). Cela rend l'expérience plus immersive.: Soulstorm s'appuie sur la base des jeux Oddworld, mais nos fans nous ont demandé d'améliorer l'expérience de furtivitéet d'infiltration. Nous avons ajouté plus de séries risque/récompense qui font vraiment briller des niveaux comme Phat Station.: Nos joueurs ont trouvé des bloqueurs de progression. Nous les avons tous supprimés.: Les fans nous ont dit que le niveau des Chantiers était trop difficile, et nous avons passé du temps à améliorer son équilibre du niveau.: De nombreux joueurs nous ont fait savoir que ce niveau était un gros problème en termes d'équilibrage. Nous avons corrigé la section où gérer les mortiers s'avérait extrêmement difficile.: Nous avons corrigé de nombreux désagréments individuellement mineurs qui ont collectivement nui à l'expérience de jeu, comme la désactivation des mines, les Mudokons qui sautent dans et hors des casiers, les lames de scie coincées et d'autres objets.: nous avons créé un système de mappage de clavier amélioré.: quelques joueurs ont connu des cinématiques manquantes. Nous avons pu découvrir le bug qui nécessitait un ensemble spécifique de mouvements pour être activé, et nous avons désactivé ce bug.