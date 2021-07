Allociné

C'est un grand nom de la pop-culture qui vient de s'éteindre. L'Américain Richard Donner, réalisateur de la saga L'Arme fatale, du premier Superman ou encore de la comédie d'aventure Les Goonies, est mort ce lundi à l'âge de 91 ans. Une information communiquée par sa femme Lauren Schuler Donner, qui n'a pas révélé les causes du décès.Si Richard Donner n'a jamais été un auteur, il fut en revanche l'un des artisans les plus chevronnés et respectés dans le paysage hollywoodien. L'annonce de son décès a logiquement suscité une pluie d'hommages.A commencer par celui de son vieux complice et ami, Steven Spielberg.se souvient le cinéaste, qui a écrit l’histoire sur laquelle Les Goonies est basé, dans un communiqué.Sean Astin, inoubliable Mickey Walsh de la bande des Goonies, a salué la mémoire du cinéaste, "qui avait la voix la plus grosse et puissante que vous puissiez imaginer. Il savait capter l'attention et faire rire comme aucun autre. [...] Ce que j'ai perçu en lui, en tant qu'enfant de 12 ans, c'est qu'il se souciait des autres. [...]" écrit le comédien sur son compte Twitter, terminant son message par le cri de ralliement de la bande : "Goonies Never Say Die".a écrit Corey Feldman, alias Bagoo, de la bande des Goonies, dans une série de Tweets.Drew Struzan, le légendaire créateur d'affiches de films fétiche de George Lucas et Steven Spielberg, avait justement créé plusieurs affiches pour Richard Donner, notamment celle, culte, des Goonies, mais aussi celle du formidable film de Fantasy, Ladyhawke.Tête d'affiche de la saga de L'arme fatale, Mel Gibson tourna avec Donner quatre opus de la franchise, mais aussi le thriller Complots, sorti en 1997, ainsi que la comédie western Maverick, où il avait pour partenaire Jodie Foster.Dans un communiqué transmis au site Deadline, Gibson se souvient d'une "personne magnanime de coeur et d'âme" :Complice de Gibson dans la saga de L'arme fatale, Danny Glover, alias Roger Murtaugh, a "le coeur brisé".a écrit le comédien dans un communiqué.Edgar Wright, grand admirateur du cinéaste, a salué comme il se doit l'artiste disparu. "Le grand cœur et le charme rayonnant de Richard Donner ont brillé dans ses films à travers les performances remarquables de son casting, ce qui n'est pas une mince affaire " écrit Wright sur son compte Twitter.Kevin Feige, le PDG de Marvel Studios, s'est fendu d'un bel hommage, soulignant l'impact qu'a eu Richard Donner sur sa carrière.De son côté, l'acteur - réalisateur Kevin Smith, grand geek devant l'éternel, a tweeté queJames Mangold, qui s'active actuellement à mettre en boîte Indiana Jones 5, a réagi à l'annonce du décès, en soulignant l'importance du mot "vraisemblance" :a écrit La Cinémathèque française sur son compte Twitter.PS : Pour moi part, merci pour "Les goonies", du cinéma pour les adultes qui sont resté enfant et pour être un film de chevet culte pour toute une génération.