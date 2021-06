Nous avons fourni un contenu de divertissement unique et des moyens d'en profiter grâce à l'utilisation de la technologie de l'information. Dans l'industrie du divertissement numérique, des changements importants dans l'environnement commercial sont attendus à l'avenir. Nous sommes impatients de combiner l'équipe Bloober et nos caractéristiques et forces respectives pour créer des contenus de haute qualité. KONAMI – commente Hideki Hayakawa Représentant Directeur, Président Konami Digital Entertainment

C'est un jour historique pour moi et l'accumulation de sept années de notre travail. Le fait que une entreprise aussi renommée que Konami a décidé de coopérer avec Bloober Team signifie que nous avons aussi rejoint les leader mondiaux du jeu vidéo et que nous sommes devenus un partenaire égal pour les acteurs majeurs de cette industrie.

Nous travaillons depuis plus d'un an sur un autre projet de jeu, une autre licence horrifique, et nous le faisons avec un éditeur de jeux très célèbre. Je ne peux pas vous dire qui. Je ne peux pas vous dire quel est le projet, mais je suis presque sûr que lorsque les gens se rendront compte que nous travaillons dessus, ils seront très excités.

Des rumeurs faisaient etat d'un lien entre les développeurs de bloober team et konami sur notamment la mise en chantier d un nouvel épisode de silent hill, licence appartenant toujours à konami.Aujourd'hui on apprend que les deux entreprises ont signé un accord dans le but de developper des jeux et du contenu de haute qualité.Pour rajouter de l huile sur le feu sur la rumeur du développement d un silent hill on se souviendra des propos de bloober team en février dernier.