un live de pré-lancement vendredi 2 juillet à 15h00

https://twitter.com/monsterhunter/status/1408335765919211525

(vidéo de la démo - Le jeu est aussi en Français)Découvrez gratuitement le début du jeu ! Si vous décidez d'acheter Monster Hunter Stories 2, vous pourrez transférer vos données de sauvegarde vers le jeu complet et ainsi conserver votre progression !● À propos de la version d'évaluation gratuite pour Nintendo Switch- Ceci est une version d'évaluation gratuite de Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin pour Nintendo Switch.- Un compte Nintendo est nécessaire pour accéder au Nintendo eShop.- Vous devez disposer de 2,8 Go d'espace libre sur votre Nintendo Switch ou votre carte microSD pour pouvoir télécharger la version d'évaluation.- Les modes multijoueur local et en ligne ne sont pas disponibles dans la version d'évaluation.Dans le jeu complet, le mode multijoueur devient accessible après la section jouable dans la version d'évaluation.- La version d'évaluation ne propose qu'un emplacement de sauvegarde (contre trois dans le jeu complet).- Le niveau 11 est le niveau maximum que vous pouvez atteindre dans la version d'évaluation.Vous pouvez continuer à jouer même après avoir atteint le niveau maximum, mais vous ne gagnerez plus de points d'expérience.- La version d'évaluation ne vous permet pas d'utiliser les amiibo.- Dans la version d'évaluation, vous n'aurez pas accès aux services du Connectichat présent dans la base.- Après avoir complété la version d'évaluation, une fenêtre vous demandant si vous souhaitez sauvegarder la progression actuelle apparaîtra avec les options "Sauvegarder" et "Annuler". Attention : en sélectionnant "Sauvegarder", vous ne pourrez pas reprendre votre partie dans la version d'évaluation avec les mêmes données de sauvegarde.Si vous souhaitez reprendre votre partie à un point précédant la complétion de la version d'évaluation, veuillez sélectionner "Charger partie" et charger les données de l'emplacement de sauvegarde automatique.Veuillez noter que même si vous sélectionnez "Sauvegarder", il vous sera toujours possible de recommencer la version d'évaluation depuis le début en sélectionnant "Nouvelle partie".