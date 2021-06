Et voilà, un E3 de plus terminé et bien que très décevant, vous avez quand même réussi à établir un classement des 10 "meilleurs jeux" ou en tout cas ceux qui vous on fait la meilleure impression. Et je suis content car pour une fois pas d'égalité après plusieurs relecture, (mine de rien, 5 jeux au lieu de 10 est vraiment mieux pour relire, 10 c'était horrible)Voici donc le top 10 sans plus attendre des meilleurs jeux de L'E3 2021 selon les membres !!10)- La série Stalker est de retour après un très long moment d'absence et elle a l'air en grande forme ! Visuellement, c'est magnifique et ça a l'air cool à jouer, le trailer donnait envie en tout cas.9)- En voilà une exclu Microsoft qui donne envie. Le trailer bien que sans gameplay nous a permis d'apprécier vers quoi on risque d'embarquer l'année prochaine. Le "Skyrim dans l'espace" donne très envie en tout cas, moi le premier !- La suite du "The Last of Us français" on en sait pas plus à son sujet pour l'instant si ce n'est qu'il ya l'air d'y avoir encore plus de rats qu'avant. On nous promet plus d'ambition pour cette suite qui est attendu pour l'année prochaine !7)- Ça a l'air très attendu, j'y connais rien à la série donc je peux vraiment pas dire grand chose x) Je sais juste qu'on va devoir lutter contre une armée de démons dans un Tokyo envahi et qu'on pourra même en recruter certains pour qu'ils se battent à nos côtés !6)- Replaced, est un jeu indépendant qui se déroule dans un univers rétro futuriste en 2,5 D. L'animation est bluffante et le jeu a l'air excellent à jouer, un platformer action attendu encore une fois pour l'année prochaine !5)- Eiyuden Chronicle est un J-RPG par le créateur de la série Suikoden donc autant vous dire qu'il est très attendu. Malheureusement, il ne sort qu'en 2023 alors pour patienter, il y aura Eiyuden Chronicle Rising, un spin of qui lui sort dès l'année prochaine !4)- Très attendu par de nombreux joueurs et par les fans de jeux de caisse, la série Forza Horizon a jamais déçue alors nul doute que cet épisode ne dérogera pas à la règle. Direction le Mexique pour des courses effrénées dans des paysages toujours aussi sublime.3)- Dans le trio de tête, on retrouve la "suite de BOTW" qui comme on s'attendait tous est attendu pour l'année prochaine. Link devra faire face à de nouveaux ennemis mais surtout à un level design tout en verticalité car il lui sera désormais possible d'explorer les cieux ! Un petit air de Skyward Sword donc pour ce jeu qui on l'espère sera mémorable !2)- Alors oui, pas dévoilé exactement à l'E3 mais on s'en fout. La prochaine itération de FromSoftware est très très attendu. Et il faut dire que le trailer envoie sévèrement du pâté ! Boss qui ont l'air incroyable, environnement beaucoup plus grand et surtout difficulté toujours autant sans pitié, le jeu qui aurait aisément pus se nommer "Dark Souls 4" tellement ça y fait pensé donne méchamment envie.1)- Le jeu qui vous aura fait le plus kiffé à cet E3, ou en tout cas la meilleure surprise pour vous c'est Metroid 5 ou Dread. Jeu auparavant annulé, Nintendo a décidé de lui redonner vie sur la Switch, tout en 2D, 17 ans après Metroid 4 ! Ça a l'air fun, ça donne très envie, et surtout ça fera patienter avant le gros morceau Metroid Prime 4 attendu pour... Bah on en sait rien en fait. Bref, Samus est de retour et à l'air plus en forme que jamais !Voilà, ce classement est terminé et quant à moi, je vous donne rdv samedi ou dimanche pour un nouveau top qui sera... Bah je sais pas encore sur quoi en fait, parce que je trouve que faire un top sur mes meilleurs jeux de l'E3 mouais bof surtout que je suis même pas sûr de pouvoir en caler 10... Je verrais bien.Essayez de pas vous etripez dans les commentaires, ça serait cool ! Moi je vais continuer de prier pour le retour de Donkey Kong sur Switch, foutu Insider quand j'y pense...