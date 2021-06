Moyenne presse 3,7/5 (pour l'instant). Moyenne presse 3,7/5 (pour l'instant).

Une belle histoire d’amour avec une héroïne inspirée des romans de Françoise Sagan.Un film sensible et attachant.Porté par une animation où se mélangent l’hyperréalisme et l’onirique surréaliste, son film parle de la société nippone, de ses ostracismes et de son indifférence envers la différence. Brillant.Le film enchante par son scénario et son graphisme.En adaptant pour son premier long métrage une nouvelle de Seiko Tanabe, Kotaro Tamura nous offre un bijou de film romantique.Un film juste, doux et radieux sur un sujet difficile, qui évite (presque) tous les pièges du mélo.Le beau travail sur l’animation trouve un écho parfait dans le soin apporté à l’écriture des personnages, jamais enfermés dans des archétypes ou plutôt jouant avec ces archétypes.Ce récit d’apprentissage sur le dépassement de soi est cousu de fil blanc, mais réussit à émouvoir par la délicatesse de son exécution et des sentiments déployés.