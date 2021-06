Pour moi oui mais par défaut. Rien qu'avec la bande annonce de BOTW 2 et un nouveau Metroid 2D pour les 35 ans, fait qu'on évite une nouvelle déception, malgré tout ça aurait pu être mieux mais il y'a quand même pas mal d'annonces ici et la comme le nouveau Wario Ware qui font plaisir. Aucun "gros" jeux annoncés pour la fin d'année, c'est mitigé de mon coté mais vu les conférences a coté, pour moi ça reste eux qui s'en sortent le mieux car c'est plutôt varié dans l'ensemble !

posted the 06/15/2021 at 05:12 PM by starlight