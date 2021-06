Salut à tous,

Voilà par hasard je faisais mes courses chez carrefour hier et yavait un pack PS5 + Ratchet disponible. Donc je suis l'heureux propriétaire d'une play5 sans jamais en avoir cherché une sur le net!



Bref, je lance le jeu sur un écran 4k hdr. Et oui c'est vrai quelle claque! Le pixar jouable existe bien. La mise en scène est dingue, la qualité de la modélisation 3d absurde tellement elle est poussée et cette dualsense est vraiment la qualité première de la console. Insomniac games fait vraiment partie de l'élite des studios aujourd'hui.



Puis au bout d'un moment, j'ai commencé à m'emmerder. Désolé je trouve pas d'autre terme. Ca me rappelle un peu spiderman ou ratchet sur ps4. Il serait malhonnête de ne pas reconnaître le travail fourni par le studio. C'est objectivement un excellent produit.



Mais où est le gameplay?!

Les failles dimensionnelles? Juste un grapin déguisé. Les armes? Gros problème de feeling. Et même le level design pour le côté jeu de plateforme ne me plaît pas plus que ça.



Alors en résumé : excellent produit mais gameplay à revoir. C'est un super jeu à max 40€ mais jamais 80€. D'ailleurs le prix des jeux va vite refroidir les prises de risques des acheteurs. Et pour ceux qui ont le jeu? Votre avis? Meilleur jeu du monde parce que c'est un first party sony (resetera) ou avis un peu plus mitigé?