Recruté par l'éditeur japonais Square Enix en 2018 pour travailler sur un jeu de plateforme en 3D via la filiale Balan Company, Yuji Naka n'a pas résisté face à l'échec totale de Balan Wonderworld (2100 acquéreurs lors de sa première semaine de commercialisation au Japon et hors top 30 des ventes de l'eShop de Nintendo) et va donc continuer sa carrière dans le jeu vidéo avec son studio de développement Propre. On ne sait pas vraiment si le papa de Sonic a démissionné ou s'il s'est fait renvoyer.