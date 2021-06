Salut à tous voici une superbe vidéo de Julien Chièze sur HZ qui a eu la chance d'interviewer les développeurs.Au menu:Mode performance 4k60FPSMode fidélité 4k30fpsPossibilité de grimper partout.Amélioration des armes par Craft.Plusieurs anciennes villes US à visiter.

Like

Who likes this ?

posted the 06/03/2021 at 12:55 PM by cleptomaniak