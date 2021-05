Microsoft vient d'annoncer un Xbox et Bethesda Showcase pour le dimanche 13 juin, 19h dans le cadre de l'E3"Xbox & Bethesda Games Showcase, qui durera 1h30 et délivrera de nombreuses informations sur les jeux qui découleront de ce partenariat, sur les titres incroyables qui sortiront sur Xbox d’ici la fin de l’année, sur ceux rejoignant prochainement le catalogue du Xbox Game Pass, et bien plus encore."