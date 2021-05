En attendant que je me chope RE8 pour découvrir son "Village" je me suis dis qu'un top sur les villages dans les JV pourrait être intéressant et niveau village dans les jeux, il ya de quoi faire.10)- Un jeu DS à la dixième place avec Professeur Layton. Le célèbre jeu d'enquête et d'aventure sur DS m'aura bien marqué avec son village rempli de mystère et d'énigme. L'ambiance y est saisissante, presque "malaisante" et honnêtement, l'intrigue qui est lié à ce mystère du village et en découvrir tout ses secrets vaut vraiment le coup.9)- Un village paumé situé dans le désert de l'Arizona. Tout le jeu ou presque ce situe dans ce village avec des environnements variés comme des champs, le village lui même mais également ce qui l'entoure comme les mines. Ce village est terrifiant, malsain, parce que ya les sataniques qui vous poursuivront, mais également Marta, une fanatique religieuse complètement tarée et terrifiante. Le village est baigné dans l'obscurité par une lune menaçante et on se sent véritablement mal à l'aise dans ce lieu qu'on a hâte de quitter, mais ça sera pas chose facile...- Un village qui change radicalement de Outlast 2 car ici, tout es baigné par une lumière vive, le soleil est éclatant, et surtout tout est magnifique. Des plaines, des jardins, des fleurs partout. Un petit moulin alimenté par l'eau, le Lac de Bower pas très loin. Quel plaisir de se promener dans ce lieu paradisiaque et paisible (car très peu d'ennemi dans cette zone) à noter quand même que si vous faite la quête des moines, le village deviendra sombre et menaçant et il y pleuvra tout le temps !7)- L'un des premiers niveaux du jeu après le tuto mais aussi l'un des plus marquant. Le VDM de Dark Souls sera votre premier obstacle et vos débuts dans la souffrance. Entre les squelettes qui vous attaque, puis le dragon rouge qui garde le pont, le franchir ne sera pas de tout repos. Surtout que de nombreux boss vous barreront la route.6)- Situé au Sud de Blancherive, Rivebois est l'un des tout premiers village que le joueur rencontre dans Skyrim, et surtout l'un des plus marquants. Même si la taille du village est assez restreinte, les ressources y sont nombreuses: moulin, forge, épicerie, scieries et champs cultivables.La production agricole, ainsi que la chasse et la pêche pratiquée dans la région permet au village de Rivebois d'être totalement autonome.A noter que plus haut se trouve le Tertre des Chutes tourmentée, un lieu bien plus dangereuse que ce village paisible mais très vulnérable en cas de dragon. D'ailleurs, très peu de garde patrouille à Rivebois.5)- J'ai hésité avec le village "viking" Ard Skellig je crois mais j'ai finalement préféré mettre Perchefreux. C'est le village du Baron Sanglant, l'ambiance y est pas vraiment joyeuse car le Baron a sombré dans l'alcool et la solitude suite à la perte de sa femme et sa fille. Du coup, le village est en décrépitude total, et les gardes du Baron abuse de leur autorité sur les villageois.C'est un lieu où l'on repasse beaucoup de fois car déjà, ya la très grosse quête lié au Baron mais également un forgeron de niveau Maître et d'ailleurs le seul de Velen avec Novigrad. Un village marquant et qui mérite amplement une place dans mon top.4)Ambiance très macabre, le Village Invisible de Bloodborne est visitable deux fois. Une première fois, il faudra vous faire choper par les kidnappeurs, et vous réapparaîtrez à Yahargul, avec un thème assez malsain mais classe, un genre de choeur de cathédrale glauque. C'est d'ailleurs la seule fois où on entend ce thème.Déjà, l'ambiance et la DA claque mais en plus, le niveau est excellent, avec les grosse Amygdala sur les toits du village. Ambiance très Lovecraft dans l'âme et c'est absolument génial !3)Un petit spécial car il s'agit de tout le jeu car Animal Crossing sur GC se déroule dans un seul village même s'il est possible d'en visiter plusieurs. Vous pouvez lui donner le nom que vous voulez et y faire de très nombreuses activitées. Planter des arbres, des fleurs, rencontrer des animaux, aller chercher des Gyroïdes, pêcher etc... C'est un village très paisible, qui change selon les saisons, changeant également l'ambiance au passage. Le samedi, ya le chien Keke qui joue de la guitare et vous pouvez lui acheter un disque à écouter chez vous. C'est pour moi un village très très marquant car j'y ai passé un sacré bout de temps dans ce village, et il mérite amplement sa place dans mon top !2)L'un si ce n'est le village le plus culte tout JV confondu, le fameux "Kakariko Village". Musique culte, on se rappel tous de la chasse au cocotte, des ouvriers, du puits, et du cimetière. J'ai pas vraiment envie de détailler plus parce que c'est trop connu maintenant, ce village est culte c'est tout. Celui de Twilight Princess est pas mal non plus avec son ambiance "Far West" mais je préfère quand même celui de OOT.1)LE meilleur village pour moi actuellement. L'ambiance, quand on arrive pour la première fois et qu'on sait pas ce qui se passe. La barricade dans la maison avec la tronçonneuse que de grand moment de JV c'est aussi la partie du jeu que je préfère, même si j'aime beaucoup les autres aussi.Quel plaisir d'aller trucider du Ganados à coup de pompe, pour moi y a pas meilleur village que celui de ce chef d'œuvre qu'est Resident Evil 4 !!!Voilà, j'espère que ce top vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous auriez mis. Encore une fois, je n'ai pas jouer à tout donc forcément je peux pas mettre des villages sûrement culte pour vous ^^Bien hâte en tout cas de découvrir le Village de Résident Evil 8, même si je vais attendre un peu avant de me le prendre !