Amenée à témoigner lors du procès Epic vs Apple, Lori Wright, vice-présidente de la division gaming chez Microsoft, nous fait quelques nouvelles révélations sur les ventes des xbox.Ainsi on apprend que les xbox Series sont vendues à perte, mais plus encore qu'aucune xbox n'a jamais généré le moindre centime de bénéfice quel que soit son cycle d'existence.Ça devrait faire taire une fois pour toutes ceux qui disent que ces histoires de consoles vendues à perte sont des légendes urbaines.Sony de leur côté auraient une stratégie hybride, plus équilibrée, depuis la PS4 où ils essayent de vendre leurs consoles proche du prix coutant en début de gen puis de faire un peu plus de marge au fur et à mesure que les coûts de fabrications diminuent.Quant à Nintendo, d'après les estimations de Microsoft ils seraient les seuls à réellement faire du profit sur les ventes hardware, étant donné qu'ils vendent du matos éclaté au même prix que la concurrence.